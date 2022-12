Pasgeboren Louis Vandyck is 38.000ste Mollenaar

“De laatste jaren stijgt ons bevolkingscijfer elk jaar met ongeveer 500 inwoners. Begin 2021 waren we met 37.005 Mollenaars, op het einde van dat jaar stond onze bevolkingsteller op 37.567", zegt de burgemeester. “Ook dit jaar hielden we ons vast groeiritme aan, waardoor we eind 2022 op 38.000 inwoners beland zijn.” Wil je de bevolkingsstatistieken zelf eens raadplegen? Dat kan eenvoudigweg op de website van de gemeente. In februari wordt een volledige update verwacht voor het jaar 2022. Dan zullen ook Louis Vandyck en alle nieuwe inwoners na hem mee opgenomen zijn in de cijfers.