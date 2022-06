Papa's zwemmen zondag gratis in Den Uyt

Vrouw (44) uit Laakdal verkracht terwijl ze Duitse scheper uitlaat: “Ik had mijn hond bij, ik dacht dat er niets kon gebeuren”

De politie van Laakdal, in de Kempen, verspreidt een robotfoto van een man die een vrouw van 44 verkracht heeft toen ze aan het wandelen was met haar hond. De vrouw vertelt anoniem, onder de schuilnaam ‘Hilde’, aan FAROEK wat er die ochtend is gebeurd.

5 juni