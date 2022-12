Oudste kerststal van Achterbos dreigt te verdwijnen: “Onze kerststal heeft twee wereldoorlogen en twee kerken overleefd”

MolIn de parochiezaal van Achterbos vind je deze eindejaarsperiode opnieuw een zeer bijzondere kerststal. Het exemplaar is namelijk al ruim honderd jaar oud en dreigde dertig jaar geleden zelfs op de vuilnisbelt te belanden, maar dankzij Nand Vreys (85) werd ze toch bewaard en opgeknapt. Een unieke stukje lokale geschiedenis dus, maar het is misschien wel de laatste keer dat de stal er staat. “Ik word volgend jaar al 86. Tenzij we een nieuwe verantwoordelijke vinden, houden we ermee op”, zegt Nand.

Wanneer de kerststal voor het eerst gebouwd werd, is eigenlijk niet geweten. “Maar ik weet zeker dat ze in 1932 al bestond. Mijn schoonvader en -broers gingen in dat jaar helpen om ze op te bouwen in de oude kerk. De kans is dus zeer groot dat daarvoor al enkele jaren gebruikt werd en dus ruim een eeuw oud is”, vertelt Nand. “Jarenlang stond ze in de oude kerk, maar in 1939 werd die afgebroken. Er kwam toen een nieuwe kerk in de Jozef Calasanzstraat en de kerststal verhuisde mee”, zegt hij. “Het is ook wel een bijzondere stal. Hij is gemaakt van plaaster en de ezel en de os zijn geen aparte beelden, maar zitten verwerkt in het achterpaneel.” De antieke stal en beelden werden er jarenlang gebruikt tot er in de jaren 70 plots een nieuwe onderpastoor op het toneel verscheen.

“Onderpastoor René Hendrickx vroeg eind 1970 aan de KWB om een nieuwe, grotere kerststal te bouwen in Kempense stijl, met panelen uit berkenstammen met ertussen vlechtwerk van takken en een dak van stro. In de stal stonden levensgrote beelden, die gemaakt waren door de moeder van René. Onze oude stal verdween ondertussen steeds meer naar de achtergrond, want ze was niet stabiel meer. Ze wankelde letterlijk op haar grondvesten”, weet Nand. “Maar de nieuwe stal was zo groot dat ze niet opgeborgen kon worden in de kerk zelf. Ze ging van schuur naar schuur tot ze in 1989 uiteindelijk verhuisde naar De Linde in Retie.” En toen zat Achterbos plots zonder kerststal. In plaats van het oude kerststalletje op te frissen, werd er beslist om weer een gloednieuw exemplaar te bouwen.

Containerpark

“Ze wilden de oude stal zelfs naar het containerpark brengen. Maar dat kon ik niet over mijn hart krijgen. Ik nam de stal en de beelden mee naar huis om ze op te knappen. Ondertussen ging ik wel nog alle dagen werken, dus die restauratie heeft wel enkele jaren geduurd. Maar het resultaat mag er zijn”, vertelt hij. “Sindsdien werd er in de kerk altijd afgewisseld: het ene jaar de oude kerststal, het andere jaar de nieuwe. Maar in 2015 werd de kerk ontwijd. Toen hadden we dus twee kerststallen, maar geen kerk. De nieuwe is toen naar de parochie van Ginderbuiten gegaan. De oude hebben we zelf bijgehouden en stellen we elk jaar op in de parochiezaal van Achterbos.”

Maar het is dit jaar misschien wel de allerlaatste keer dat het plaasteren stalletje er te zien is. “Het zou wel jammer zijn, mocht de stal verdwijnen, maar ik kan het eigenlijk niet meer. Ook de boompjes die erbij staan, heb ik zelf gekweekt. Ook dat ga ik niet meer doen”, vertelt Nand. “Ik word volgend jaar 86. Tenzij we een nieuwe verantwoordelijke vinden om de fakkel over te nemen, houden we ermee op. Helpers heb ik genoeg, maar iemand de leiding op zich wil nemen, dát zoek ik”, besluit hij.

