Oud-profvoetballer overleden aan verwondingen na schietpartij, verdachte opgepakt

Hoefdraad werd zondag voor 06.00 uur door zijn hoofd geschoten op een feest in een pand aan de Stekkenbergweg, op bedrijventerrein Amstel III-Bullewijk, niet ver van het AMC. Volgens de politie had hij geprobeerd een ruzie te beëindigen door ‘ertussen te springen’.

België

De 34-jarige verdachte is maandagavond door Belgische politiemensen aangehouden in Bocholt, vlak bij de grens met Nederland. Naar verluidt woont zijn familie in de Antwerpse Kempen. In afwachting van zijn overlevering aan het parket Amsterdam zit de man vast in België.