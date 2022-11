Oppositiepartijen voeren actie vóór meer windmolens: “Elektriciteitsbehoefte voorzien van elk Mols gezin”

MolOnder het motto ‘De Mollenaar wint met wind’ hebben oppositiepartijen Vooruit en MeMo zaterdagmiddag actie gevoerd om meer windmolens te plaatsen in de gemeente. In eerste instantie langs de E34, maar ook elders in de gemeente is er volgens de actievoerders nog ruimte voor windmolens.

Wanneer er actie wordt gevoerd rond windmolens, zijn dat meestal protestacties van buurtbewoners die tégen de komst van windturbines zijn. De oppositiepartijen Vooruit en MeMo in Mol toonden zaterdag dat het ook anders kan. Zij verzamelden om actie te voeren vóór de komst van windmolens langs de E34 in Mol. “Op de gemeenteraad van september hebben beide oppositiepartijen duidelijk gesteld dat we van het gemeentebestuur een actievere rol verwachten op vlak van het inplanten van windmolens”, zegt Paul Vanhoof, raadslid voor Vooruit. “We moeten niet enkel aangeven op welke plaatsen er geen windmolens mogen komen, we moeten ook durven zeggen op welke locaties er wel mogelijkheden zijn. Deze manier van werken heeft een traditie in Mol. In 2012 werd er over de partijgrenzen heen een windplan opgesteld. Dat windplan heeft geleid tot de plaatsing van enkele windmolens.”

Langs E34

Maar daar kunnen volgens Vooruit en MeMo dus nog heel wat windmolens bijkomen. En daarom voerden de oppositiepartijen zaterdag actie aan de Reuselseweg, vlakbij de E34. Met de actie willen Vooruit MeMo kleur bekennen. “Wij pleiten voor windmolens langs de autosnelweg E34 in Mol. De E34 doorkruist Mol over een lengte van 5 kilometer. Dit traject biedt, rekening houdend met milieu en omgevingsaspecten, ruimte om meerdere windmolens te plaatsen. Dit project kan meer elektriciteit opleveren dan het verbruik van alle Molse gezinnen.”



Beide oppositiepartijen zien alleen maar voordelen aan de inplanting van windmolens langs de E34. Nadelen zijn er volgens hen niet. “Aangezien er in de nabijheid van de E34 bijna geen woningen staan, is er geen hinder voor de Mollenaar. Geen kans tot slagschaduw of geluidoverlast”, zegt Koen Van Gompel, raadslid voor MeMo. “Bovendien sluit dit project aan bij andere windprojecten langs de E34. Denk maar aan de windmolens ter hoogte van Retie en Turnhout. Tevens zullen er windmolens komen langs de E34 op Nederlands grondgebied, vanaf de landsgrens.”

Elders in gemeente

Vooruit en MeMo willen zelfs nog een stapje verder gaan. Ook elders in de gemeente is er volgens de oppositiepartijen ruimte voor extra windmolens. “De E34 is niet de enige locatie die de mogelijkheid biedt om extra windmolens te plaatsen op Mols grondgebied. Ook andere locaties moeten verder onderzocht worden in een nieuw windplan waar wij proactief aan willen meewerken”, klinkt het. “Ook de gemeente Mol heeft klimaatdoelstellingen aangenomen. Zonder windenergie kunnen deze doelstellingen niet gehaald worden. We moeten dringend een tandje bijsteken. Tevens is het de voorbije maanden gebleken dat we veel te afhankelijk zijn van het buitenland voor onze energievoorziening. Met alle gevolgen van dien. Met dit project voorzien we de elektriciteitsbehoefte van elk Mols gezin.”

