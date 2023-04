Oppositie verzet zich tegen bouwproject in Martelarenstraat: “Er wordt veel te dicht tegen de buurtweg gebouwd”

Oud-gemeente­huis voor eventjes ontdaan van zijn witte jas

Een opvallend beeld voor wie het centrum van Mol binnenrijdt: het oud-gemeentehuis staat momenteel in z’n blootje. De kenmerkende witte cementlaag van het gebouw is namelijk volledig verwijderd, waardoor we nu voor heel even een blik kunnen werpen op de oorspronkelijke rode bakstenen muur, die normaal altijd verstopt zit.