Oppositie haalt slag niet thuis over ‘on hold’ gezette opleidingen van kunstacademie: “Het bestuur pleegt contractbreuk”

Gemeente kan snel groeiend onkruid amper bijhouden: "Door afwisse­ling van zware regenval en veel zonlicht"

Veel Mollenaars uitten al hun ongenoegen op sociale media over het vele onkruid op de openbare weg in hun gemeente. Het lokale bestuur verzekert hen dat de gemeentelijke groendienst alles in het werk stelt om het ongewenste groen te verwijderen. “Maar in zulke korte periode is het onmogelijk om de vele honderden locaties in onze gemeente snel onkruidvrij te krijgen.”