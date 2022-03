Opnieuw géén kerstmarkt dit eindejaar, wel nieuwe editie voor lichtwandeling

MolVanwege het grote succes van de afgelopen twee edities organiseert de gemeente ook eind 2022 een magische lichtwandeling in het Centrum. Dit betekent meteen ook dat de herstart van de kerstmarkt ten vroegste voor 2023 voorzien is. “Organisatorisch en financieel is het niet haalbaar om de lichtwandeling te combineren met de Kerstmarkt”, zegt schepen voor Toerisme Hans De Groof.

Door de coronacrisis werd de kerstmarkt in 2020 en 2021 noodgedwongen geannuleerd, ondanks de vele organisatorische voorbereidingen. “Als alternatief organiseerden we een coronaveilige magische lichtwandeling. Deze wandeling viel bij jong en oud enorm in de smaak, waardoor het gemeentebestuur nu al beslist om een volgende editie te organiseren. De tijdige beslissing geeft onze dienst toerisme de kans om creatief alles uit de kast te halen”, zegt schepen De Groof.

Een lichtwandeling betekent echter ook dat er dit jaar wederom geen kerstmarkt zal zijn in Mol. “De combinatie van een magische lichtwandeling met een kerstmarkt is organisatorisch niet haalbaar, zeker in een jaar waarin onze dienst toerisme tijdelijk moet verhuizen voor de renovatie van het oud-gemeentehuis. Ook financieel is een dubbele organisatie niet haalbaar binnen de voorziene budgetten. Daarnaast weten we niet of het coronavirus in het najaar nog mogelijke beperkingen oplegt. Daardoor nemen we het zekere voor het onzekere én zal de kerstmarkt ten vroegste in 2023 herstarten.”

Overige evenementen

Ook over andere grote evenementen nam het gemeentebestuur reeds een beslissing. Deze zomer zullen we namelijk opnieuw kunnen genieten van Mon Mol Martre. Daarnaast plant de gemeente ook al een volgende editie van Mol Feest!, maar dat zal alleen doorgaan als er geen CST-verplichting meer is omdat het niet mogelijk is om het Rondplein af te sluiten voor CST-controle. Begin april neemt de gemeente de finale beslissing hierover.

Tot slot hakte de gemeente ook de knoop door over het WK eind dit jaar. “Het WK in Qatar zal niet op het Santo Tomasplein in openlucht uitgezonden worden op groot scherm. De combinatie van de winterperiode met de voor ons mogelijk vreemde speeltijden bemoeilijkt een voetbalfestijn in openlucht”, zegt de schepen. “Het gemeentebestuur engageert zich wel om voor het EK van 2024 in Duitsland voor het eerst een groot scherm te plaatsen. Eerder was dit voorzien voor het EK 2020 – dat doorging in 2021 -, maar ook hier gooide corona jammer genoeg roet in het eten."