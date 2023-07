Opnieuw eenrichtingsverkeer op Molderdijk, Kleinendijk wordt minstens twee weken afgesloten

Ruim drie jaar cel voor tiener die opdracht gaf voor gewapende overval op De Frituur

Een 18-jarige man uit Balen is tot een gevangenisstraf van 37 maanden veroordeeld voor het beramen van een gewapende overval op De Frituur op het Kerkplein in Olmen (Balen). De frituuruitbater kreeg bij de overval een kogel in het been.