Opnieuw beton gebarsten op Zuiderring door tropische temperaturen

Graspop Metal Meeting in Dessel is in aantocht en dat betekent dat er volgende week weer tienduizenden metalheads afzakken naar de Kempense gemeente. Ook de plaatselijke horeca pikt daarvan z’n graantje mee en treft de nodige voorbereidingen, van een heus Graspop-menu tot uitgebreidere openingsuren. “Onze omzet gaat dat weekend mooi de hoogte in.” Al klinkt er ook gemor. “Ik vrees dat er elk jaar minder en minder festivalgangers naar het centrum zullen komen.”