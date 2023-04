Oplichters sturen valse mails over zogezegde tweede coronavaccinatie

Vernieuwde fietskaart Kempen biedt inspiratie voor élke fietser

Hoewel het weer de afgelopen dagen verre van zomers was, is de lente daadwerkelijk in het land. De dagen beginnen te lengen en dan slaat ook de fietsmicrobe weer toe. Ter gelegenheid heeft Provincie Antwerpen de fietskaart van de Kempen vernieuwd. Perfect timing!