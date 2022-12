Openbaar onderzoek voor aanpassingen ruimtelijk uitvoeringsplan in Centrum wordt uitgesteld

voetbal eerste nationale Jari Breugel­mans hoopt met Dessel beloften van AA Gent partij te kunnen geven: “Drang om te spelen is heel groot”

Voor de tweede keer in nauwelijks drie weken tijd is Dessel Sport zaterdagavond gastheer voor AA Gent. Woensdag 9 november werkte de Kempische formatie een bekerduel af tegen AA Gent. Zaterdag komen de beloften van de club uit de Jupiler Pro League naar de Kempen om er de zestiende speeldag in eerste nationale te betwisten.

30 november