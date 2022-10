Openbaar onderzoek naar heraanleg Zilvermeerlaan gaat van start

voetbal 1N Eerste treffer van Oleg Cheprassov levert Dessel belangrij­ke zege op: “Manier waarop was bijzaak”

Dessel Sport gooide zaterdagavond een zware last van zijn schouders. Hoewel de weg nog lang is en één zwaluw geen lente maakt, zorgde de 0-1-overwinning op het veld van Hoogstraten voor een enorme ontlading. In het algemeen klassement van eerste nationale hebben de Kempenaars onderaan een kleine voorsprong bij mekaar kunnen voetballen.

23 oktober