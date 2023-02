Ook M.I.N. Mol draagt steentje bij voor Turkije en Syrië met inzamelactie in kerk Achterbos

MolNadat de Turkse en Syrische gemeenschappen van Mol al een grote inzamelingsactie op touw zetten, schiet nu ook armoedevereniging M.I.N. Mol in actie om de slachtoffers van de aardbeving te helpen. In het rampengebied kreeg men de voorbije dagen al tal van warme kledij en dekens toegestuurd, daarom lanceren de vrijwilligers nu vooral een oproep om voedsel te brengen.

De vrijwilligers van armoedevereniging M.I.N. Mol hebben zopas een drukke eindejaarsperiode achter de rug, maar voor de slachtoffers in Turkije en Syrië gaan ze er weer volop tegenaan. “Veel mensen van ons doelpubliek hebben familie of vrienden in het rampengebied. Ondanks dat het al heel druk is geweest, zeiden onze vrijwilligers meteen dat ze een actie op touw wilden zetten voor hen”, vertelt Diane, voorzitster M.I.N. Mol. “Maar we hebben veel geleerd uit onze inzamelactie voor Oekraïne. Deze keer wilden we eerst een duidelijke contactpersoon ter plaatse hebben én ervoor zorgen dat we gericht gaan inzamelen.”

Volledig scherm M.I.N Mol doet nu vooral een oproep voor (droge) voeding voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. © Liese Demeulenaere

Hun contactpersoon is Jan Sleurs, die al 18 jaar in Polen woont en in direct contact staat met de reddingswerkers in Turkije en Syrië. “Via hem weten we dat de slachtoffers de voorbije dagen al veel winterkledij, schoenen en dekens kregen. Die spullen zijn nu nog steeds nodig, maar wel in veel mindere mate. Het is nu vooral belangrijk dat we voedsel kunnen inzamelen, en dan vooral voeding in blik en droge voeding als noten, muesli, etc”, vertelt Diane. “Winterse schoenen en jassen, dekens en tenten mogen de mensen uiteraard nog steeds binnenbrengen, maar voeding is nu dus onze prioriteit. Als het moet, dan kan je dezelfde kleren drie weken dragen. Maar honger? Dat heb je elke dag.”

6.000 kilometer

“Jan zal de spullen zelf mee vervoeren naar Wrocław in Polen. Daar worden de goederen overgeladen in een Turkse vrachtwagen, die ze naar Turkije en Syrië brengt en daar lokaal zal verdelen. Een reis van in totaal zo’n 6.000 kilometer”, legt ze uit. Tot die tijd kan je nog elke dag hulpgoederen binnenbrengen in de kerk van Achterbos van 9 tot 12 uur. Woensdagavond zijn er extra mogelijkheden van 18 tot 20 uur. Zaterdag is er nog een extra tijdsslot voorzien van 10 tot 16 uur. De vrachtwagen vertrekt zondag.

