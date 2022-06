Ook basisschool Klim-Op krijgt nieuwe ZEBRApaden vóór de start van schooljaar

Het gemeentebestuur beloofde in 2020 nieuwe opvallende ZEBRApaden aan alle scholen. Bij de meeste Molse scholen is dat al gebeurd, maar omdat er in Ginderbuiten verschillende locaties mogelijk waren -zijnde Ginderbuiten, Toemaathoek, Scheppelijkestraat of Lichte Hoeve - was bijkomend overleg noodzakelijk. “De verschillende opties werden besproken met de school en het dorpsteam van Ginderbuiten. Het definitieve voorstel werd door iedereen enthousiast en unaniem goedgekeurd”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.