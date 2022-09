Ontmoetingsmomenten voor Oekraïense vluchtelingen verdwijnen

Mol/Geel/Westerlo 70 Oekraïners volgden deze zomer spoedcur­sus Nederlands: "De zomerklas­sen waren nog nooit zo talrijk”

Tijdens de voorbije zomervakantie kregen anderstalige volwassenen in de regio wederom de kans om Nederlandse lessen te volgen bij CVO EduKempen. In Mol, Geel en Westerlo schreven er zich in totaal maar liefst 126 cursisten in, waarvan meer dan de helft de Oekraïense nationaliteit droeg. Ze kozen daarbij massaal voor de nieuwe welkomstmodule van het onderwijscentrum. “Hun motivatie om onze taal te leren is bijzonder groot”, zegt trajectbegeleider Niobe Ruts.

30 augustus