Ontdek het witte goud van Mol met nieuwe fietslus

Mol Auto over de kop in Kasteel­straat

In de Kasteelstraat in Mol is maandagnamiddag een auto over de kop gegaan. Dat gebeurde rond 16.50 uur nadat de auto tegen een andere wagen was gebotst. Het ongeval oogde spectaculair, maar uiteindelijk kwam iedereen met de schrik vrij. Niemand van de betrokkenen moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

10 mei