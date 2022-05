Onderwijs type 2 op Saigo Sterrenbos succesvol gestart, nu al lange wachtlijst

In september 2018 ging type 2 op Saigo Sterrenbos van start met een klasje van vijf leerlingen. Daarmee richtte de school zich op kleuters en kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. “Deze kinderen krijgen in kleine klasgroepjes individuele begeleiding en verzorging op maat van speciaal opgeleide leerkrachten, een orthopedagoog, een verpleegkundige, kinesisten en logopedisten”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren. “Via onderwijs op maat levert het schoolteam alle inspanningen om de kinderen vaardigheden aan te leren die hen zo zelfredzaam mogelijk maken en hen helpen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Denk daarbij aan zichzelf verzorgen, naar de winkel gaan, koken, leren fietsen, het nemen van de bus,… Daarnaast leren ze de kinderen – in de mate van het haalbare – in kleine stapjes lezen, schrijven en tellen.”

De opstart van type 2 betekende meteen ook de intrede van kleuters op Saigo Sterrenbos. Dat was volledig nieuw voor de school, gezien het type basisaanbod normaal pas mogelijk is vanaf de lagere school. De uitbreiding van het onderwijsaanbod was echter meteen een schot in de roos. De voorbije jaren steeg het aantal leerlingen zeer snel. Zo telt het type momenteel al 29 leerlingen. “Hiermee is de maximumcapaciteit van de bestaande schoolinfrastructuur meer dan bereikt. Volgens de laatste cijfers blijven er 15 kindjes op de wachtlijst staan. Geregeld melden zich nog bijkomende ouders aan die op zoek zijn naar een oplossing voor hun kind”, zegt schepen Valgaeren.

Uitbreiden?

Veel kinderen blijven nu dus noodgedwongen op de wachtlijst, wat betekent dat ze geen aangepast onderwijs krijgen in de eigen regio. “Uit deze cijfers blijkt ook voor onze regio de grote nood aan onderwijs op maat voor kleuters en kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Ook voor het type basisaanbod verlopen de inschrijvingen bijzonder vlot en is de maximumcapaciteit bijna bereikt”, zegt ze. De school en het gemeentebestuur als inrichtende macht willen daarom de capaciteit van type 2 op termijn graag uitbreiden, maar dat is allerminst eenvoudig. “Er is nood aan bijkomende aangepaste schoolinfrastructuur om deze kleuters en kinderen met specifieke behoeftes aangepast onderwijs op maat aan te bieden.”

Gibbo Galbergen

Opvallend is dat begin deze maand de nabijgelegen middelbare school Gibbo Galbergen haar opleidingsvorm 2 voor kinderen met een matige of ernstige mentale handicap of ASS volledig opdoekte. De school was wel erkend door de Vlaamse overheid om uit te breiden, maar moest daardoor een minimumaantal van 30 leerlingen hebben in de opleidingsvorm. Helaas zijn de schoolgebouwen daarop niet voorzien en werd beslist om de opleidingsvorm voorlopig te schrappen. In Saigo Sterrenbos kampt men eveneens met plaatsgebrek, maar wordt de opleidingsvorm dus wel behouden.

Lees ook: