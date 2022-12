OCMW brengt man onder in hotel: "Hij roofde de kamer leeg”

olmen Euromilli­ons-jack­pot van 142 miljoen euro is gesprekson­der­werp van de dag in Olmen: “Maar hier ga je nu niet opeens Ferrari’s door het dorp zien rijden”

Het nieuws dat de Euromillions-jackpot van 142 miljoen euro gevallen was in krantenwinkel De Pershoek in Olmen (Balen) ging woensdag uiteraard rond als een lopend vuurtje in het dorp, dat zo’n 3.800 inwoners telt. Opeens zijn 165 mensen die aan de groepspot hebben deelgenomen zo'n 870.000 euro rijker. Aan de balie van de winkel of toog van het café was er in het centrum dan ook maar één gespreksonderwerp.

7 december