Ochtendzangers spotten tijdens wandeling van Natuurpunt in De Maat

Mol Krans­straat enkele dagen niet bereikbaar via Brand­straat

In de periode van donderdag 21 tot en met vrijdag 29 april is de Kransstraat één of twee dagen niet bereikbaar via de Brandstraat door werken aan de nutsleidingen. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers wel gewoon passeren. Bewoners kunnen hun woning tijdens de werken enkel bereiken via de Dennenstraat en Konijnenbos.

