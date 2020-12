Nu al 132 coronabesmettingen na bezoek van Sint aan rusthuis

Een bezoek van een hulpsint veroorzaakte een week geleden heel wat beroering bij woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol. Enkele dagen na het bezoek werd een coronabesmetting vastgesteld bij de hulpsint. Hij droeg weliswaar een mondmasker tijdens het bezoek, maar op foto’s was te zien dat hij fysiek contact had met meerdere bewoners van het woonzorgcentrum.

Veertien

Na het bezoek van de besmette hulpsint schoot het aantal coronabesmettingen omhoog in woonzorgcentrum Hemelrijck. Tegen 15 december was het aantal besmettingen opgelopen tot 98 bewoners en 20 personeelsleden. Daar komen nu in één klap nog eens 14 besmettingen bij. Het gaat om bewoners die bij de eerste testronde negatief hadden getest, maar vrijdag werden de rusthuisbewoners een tweede keer aan een coronatest onderworpen. “Ondertussen zijn de testresultaten van onze bewoners binnengekomen. We hebben 14 extra besmettingen. De families van de nieuw besmette bewoners worden op de hoogte gebracht”, communiceerde directeur Greet Moonen zaterdagochtend naar de families van de bewoners van woonzorgcentrum Hemelrijck.

132 in totaal

De veertien extra besmettingen brengen het totaal op 132 besmettingen bij bewoners en werknemers. Ook het personeel werd vrijdag opnieuw getest, maar die testresultaten waren zaterdagmiddag nog niet gekend. De meeste bewoners die positief hebben getest op corona vertonen geen zware symptomen. Wel is zaterdagochtend een tweede bewoner van het rusthuis overleden aan Covid-19. “Op woensdag 23 december zullen we opnieuw onze covid-negatieve bewoners testen. We stellen alles in het werk om zo goed en zo snel mogelijk uit deze moeilijke situatie te geraken”, aldus nog de directie van het woonzorgcentrum.



Superverspreider

De hulpsint die besmet bleek, was een zogenaamde superverspreider. Toch is het niet zeker dat hij het virus heeft doorgegeven aan de bewoners en werknemers van het rusthuis. Marc Van Ranst onderzoekt daarvoor de virusstam, maar dat onderzoek is nog niet afgerond. Pas daarna zal blijken of de hulpsint de (enige) ‘verantwoordelijke’ is voor de besmettingen. Burgemeester Wim Caeyers van Mol liet eerder al verstaan dat hij niet zozeer de hulpsint iets kwalijk neemt, maar wel de directie van het woonzorgcentrum dat het sinterklaasbezoek organiseerde zonder vooraf de gemeente om advies te vragen.

Volledig scherm Woonzorgcentrum Hemelrijck © BELGA

