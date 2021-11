Nout (6) is een gewoon jongetje, mét muco: “We profiteren van elke dag, maar hopen vooral op efficiëntere medicatie”

Muco of mucoviscidose is de meest voorkomende erfelijke levensbedreigende aandoening in ons land. Maar liefst 1 op 20 Belgen is drager van de ziekte, maar is zelf niet ziek. Enkel wanneer beide ouders het mucogen dragen, is er één kans op vier dat een kindje geboren wordt met mucoviscidose. Veel ouders weten echter niet dat zij drager zijn. “Dat was bij ons zo het geval. Als er geen reden voor is, word je daar als aanstaande ouders ook niet op getest”, vertelt Fleur. “Onze oudste, Nuno, was bovendien volledig gezond dus we stonden er ook niet bij stil dat dat voor onze latere kindjes misschien niet zo zou zijn. Twee jaar later werd Nout geboren. Hij was nog maar zes weken oud toen we de diagnose van muco kregen. Dan schrik je wel als ouder, want de gemiddelde levensverwachting bij muco is maar 40 à 50 jaar.”