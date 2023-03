Nieuwe vereniging voor centrumhandelaars schiet feestelijk uit de startblokken

Na vele jaren van overleg en voorbereiding is er nu een nieuwe handelaarsvereniging opgestaan in het Centrum. Het nieuwe ‘Winkelen in Mol’ geniet de maximale ondersteuning van het lokale bestuur. Zo stelt de gemeente een halftijdse medewerker ter beschikking voor de praktische werking en voert ze een promobijdrage in om te voorzien in financiële middelen.

“Al vele decennia zetten vrijwillige centrumhandelaars zich in voor de promotie van het Centrum als aantrekkelijk winkelgebied. Dit gebeurt via de handelaarsvereniging. Deze vereniging staat in voor de organisatie van de jaarlijkse braderie, de koopzondagen en de kerstshopping, legt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V) uit. “Maar de afgelopen jaren kampte de vereniging met heel wat problemen. Steeds meer winkeliers weigerden vrijwillig het jaarlijks lidgeld te betalen en het aantal vrijwilligers slonk zienderogen.”

Er moest dus iets gebeuren. De gemeente en de handelaars beslisten om samen aan tafel te zitten en nieuwe structuur te bedenken die wél werkt. “Sinds een vijftal jaar groeit de samenwerking met het gemeentebestuur, zowel op vlak van promotie als de praktische organisatie van verschillende initiatieven. Binnen deze samenwerking werd nagedacht over een volledig nieuwe aanpak”, zegt Heurckmans.

Promobijdrage

Zo werd beslist om dit jaar een promobijdrage in te voeren voor het kernwinkelgebied om zo het probleem van de lidgelden op te lossen. “Dit betekent dat het gemeentebestuur via een belastingsreglement de nodige financiële middelen int. Kleine en middelgrote winkels betalen minder of evenveel dan vroeger, alleen voor de grote winkels stijgt de jaarlijkse bijdrage een beetje. Het belangrijkste: iedereen betaalt mee, waardoor de totale pot stevig groeit”, legt ze uit.

De bijdrage wordt alleen geïnd in het afgebakende kernwinkelgebied. Dit omvat de Statiestraat vanaf de Guido Gezellestraat, Laar, Baron van Eetveldeplein en Graaf de Broquevillestraat tot aan Edmond Van Hoofstraat. Daarnaast zijn ook de Voogdijstraat, Kloosterstraat, Lakenmakersstraat, het Rondplein en de Corbiestraat (tussen Rondplein en Baron Van Eetveldeplein) in het gebied vervat.

Ondersteuning

Die zone vormt meteen ook het actieterrein van de gloednieuwe handelaarsvereniging ‘Winkelen in Mol’, met Walter Verachten van WKnD Fashion als voorzitter. “We zetten samen een nieuwe handelaarsvereniging in de steigers, waarbij het gemeentebestuur ter ondersteuning een halftijdse medewerker inschakelt. Deze medewerker ontlast de vereniging van allerlei administratie en praktische taken, waardoor de vrijwillige handelaars zich volledig kunnen concentreren op het ontwikkelen van creatieve initiatieven. Zo willen ze dit jaar al meteen werk maken van extra sfeer tijdens de kerstperiode én de verdere uitbouw van het Shoppingfestival in oktober. De eerste editie vorig jaar viel bijzonder goed in de smaak.”

