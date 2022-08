Nieuwe speeltoestellen voor kinderen met beperking in speeltuin Galbergen

Tennis Eerste ervaring voor Kempense Eline Moors op het profcir­cuit: “Ik ben niet echt een verdedi­gend type”

De Molse Eline Moors speelde twee weken geleden haar eerste wedstrijd op het profcircuit en mocht dinsdag op het 15.000 dollar-toernooi van De Pollepel in Duffel voor de eerste keer proeven van een match op de hoofdtabel. De als vierde geplaatste Argentijnse Bonardi bleek nog te sterk. “Na winst in de tweede kwalificatieronde was mijn toernooi al geslaagd”, glimlacht Moors.

16 augustus