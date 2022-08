Nieuwe samenwerkingsovereenkomst garandeert toekomst Jakob Smitsmuseum

Mol Extra dagje kermispret in Sluis

Dit jaar start de kermis in Sluis al op zaterdag 20 augustus in plaats van zondag. Tot en met dinsdag 23 augustus kan je er eendjes vissen of door de lucht vliegen in de kindervliegmolen. Of durf jij in de snelle rups, de lambada of de botsauto’s?

17 augustus