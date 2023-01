Nieuwe lindeboom aan kerk Millegem verwijst naar eeuwenoude legende

De nieuwe linde werd aangekocht door de Kamer voor Heemkunde en aan het gemeentebestuur geschonken. Op donderdag 5 januari gingen de wortels van de nieuwe boom de grond in. “De lindeboom verwijst naar de legende van de Heilige Odrada. Ze werd geboren in de achtste eeuw in Scheps in Balen en was de dochter van de heer van Scheps. Op latere leeftijd willen haar ouders haar uithuwelijken, maar Odrada weigert omdat ze trouw is aan God”, vertelt schepen voor Groen en Erfgoed Frederik Loy.

Volledig scherm De lindeboom verwijst naar de legende van de Heilige Odrada die er ooit een lindetakje in de grond stak. © Gemeente Mol

“Jaarlijks trekt de heer van Scheps naar Millegem om de kerkwijding te vieren. Echter deze keer mag Odrada niet mee, tenzij ze de reis onderneemt op een wild paard uit het bos van Scheps”, zegt hij. “Odrada vertrouwt op de hulp van God en gaat met twee stokjes waarmee ze een kruis vormt het bos in. De wilde paarden komen gewillig naar haar toe. Daarna plukt ze een lindetakje dat dienst doet als zweep voor het paard en vertrekt naar Millegem.”

Fontein

Aan de kerk van Millegem voltrok zich vervolgens een wonder. Odrada stak er het lindtakje in de grond en het takje groeit uiteindelijk uit tot een reuzeboom. Daarna gaat Odrada de kerk in. “Bij het binnenkomen van de kerk wordt Odrada overweldigd door een grote dorst. Ze verlaat de kerk en bidt tot God waarop uit de grond een heldere fontein ontspringt. Volgens de legende wordt het water van deze fontein in de eeuwen nadien door zieken gebruikt om te genezen”, aldus de legende.

Maar er valt eigenlijk nog veel meer over te vertellen. Wie meer wil weten over deze geschiedenis is welkom op de dienst erfgoed op de tweede verdieping van 't Getouw tijdens de openingsuren of na afspraak. Wanneer de boom in bloeit staat in het voorjaar, organiseert de Kamer van Heemkunde ook nog een begeleide wandeling.

