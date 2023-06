Nieuwe kinderclub is klaar voor zeventig spelende kinderen

Sanering van historisch vervuilde sportsite Donk laat nog twee jaar op zich wachten: “Het gaat om een bijzonder complex dossier”

De sportsite aan de Emiel Becquaertlaan in Donk is ernstig verontreinigd met asbest, dat bleek uit een grootschalig onderzoek in 2020. Sindsdien zijn er gesprekken met de vijf sportclubs op de site om de bodem te saneren, maar er kwam nooit schot in de zaak... tot nu. De gemeente zet nu officieel het licht op groen om het asbest te laten verwijderen, al zullen de clubs nog even geduld moeten oefenen. “We begrijpen dat de lange doorlooptijd van dit project voor heel wat onzekerheid zorgt bij de clubs.” Dit zijn de plannen en... de obstakels die voor vertraging zorgden.