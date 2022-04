Nieuw overstromingsgebied Gompels Broek wordt ingehuldigd met gegidste wandeltocht

De Scheppelijke Nete overstroomde vroeger regelmatig in het gebied tussen de Zuiderring, Toemaathoek, Gompeldijk en Gompelbaan. Dat water vloeide dan naar de vlakbij gelegen Burgemeesterloop, een kleine waterloop die langs de tuinen van een aantal woningen aan de Gompelbaan liep. Wanneer er te veel water doorstroomde naar de Burgemeesterloop, dan liepen de tuinen onder water en kwamen de woningen in gevaar. Om de problemen aan te pakken, werd de Burgemeesterloop verlegd en een overstromingsgebied gerealiseerd aan de Scheppelijke Nete.

Gompels Broek

“De norbertijnen lieten een sluisje bouwen op deze plaats: houten planken in de oever in een bocht van de Scheppelijke Nete. De planken van de ‘waterlaat’ konden opzijgeschoven worden in de droge zomerperiode. Het Postels sluisje is een voorbeeld van de middeleeuwse intensivering van de graslandproductie. Door irrigatie ontstaan natte beemden. Belangrijk is dat er goed functionerende greppels bij aansluiten. Het water bevordert de grasgroei en het hooi van de toemaat wordt beter. ”