Nieuw dak als startschot voor renovatie en uitbreiding van Wereldhuis

Een aannemer start maandag 5 september met dakwerken aan het Wereldhuis op het Santo Tomásplein. De vernieuwing van het dak vormt de eerste stap van de verschillende renovatiewerken die in samenspraak met de Oxfam Wereldwinkel aan deze voormalige schoolmeesterwoning zullen gebeuren. “De dakwerken omvatten het vernieuwen van de dakbedekking, inclusief het plaatsen van isolatie. Het huidige dak is nog niet geïsoleerd, waardoor deze ingreep het gebouw heel wat energiezuiniger maakt. Omdat de zolderverdieping ingericht is als vergaderruimte, blijft de bestaande dakstructuur behouden en vinden alle werken aan de buitenzijde van de dakstructuur plaats. Wel worden de houten balken behandeld en plaatsen we een nieuwe onderdak”, zegt schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Lotte Vreys. “Naast de dakwerken investeert het gemeentebestuur in een energiezuinige centrale verwarming. Deze nieuwe installatie moet de bestaande gaskachels vervangen. Daarnaast vernieuwen we ook de ramen.”

Uitbreiding

De dakwerken zijn een eerste fase van een hele reeks renovatiewerken die gepland staan. Het Wereldhuis wordt bovendien niet alleen gerenoveerd maar ook uitgebreid. “Een uitbreiding van de Oxfam Wereldwinkel met een sfeervolle ontmoetingsruimte vormt de absolute blikvanger van de plannen. De uitbreiding - goed voor 60m² - wordt gerealiseerd in een fraaie oranjeriestijl. De ramen tot op de grond zorgen voor een overvloed aan daglicht. In de zomer kunnen deze ramen volledig open, waardoor het geheel wordt uitgebreid met een terras. Iedereen is voor een drankje welkom tijdens de openingsuren van de winkel”, vertelt burgemeester Wim Caeyers. “Na sluitingstijd kan de ontmoetingsruimte door de mondiale verenigingen gebruikt worden voor activiteiten en vergaderingen. De winkel en de ontmoetingsruimte zijn onderling verbonden, maar kunnen ook van elkaar afgesloten gebruikt worden. Nieuw sanitair voor de ontmoetingsruimte is eveneens voorzien. Dit wordt mooi geïntegreerd in de huidige garagebox, achteraan de site.”

Vergaderingen

De uitbreiding zelf wordt volledig vanuit eigen middelen door de Wereldwinkel gefinancierd. De vervanging van de daken en ramen en de installatie van energiezuinige centrale verwarming wordt betaald door het gemeentebestuur. “De Wereldwinkel heeft al vele jaren zijn vertrouwde stek in het Wereldhuis op het Santo Tomásplein. Dit kenmerkende authentieke gebouw is eigendom van het gemeentebestuur. De bovenverdiepingen blijven onder gemeentelijk beheer. Naast een flexibele werkplek voor onze ambtenaar mondiaal beleid en onze marktleiders blijven ook onze mondiale organisaties in deze ruimtes welkom voor vergaderingen of kleine activiteiten”, besluit Wim Caeyers.

Om de dakwerken vlot en veilig te laten verlopen, geldt er voor een periode van twee weken een parkeerverbod voor de vier parkeerplaatsen die net achter de Wereldwinkel liggen.

