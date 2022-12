Nieuw begrotingsvoorstel ligt onder vuur: “Er wordt vooral geïnvesteerd in stenen in plaats van in mensen”

MolNet als vele andere steden en gemeenten buigt ook Mol zich opnieuw over haar meerjarenplan. Door de stijgende personeelskosten moet namelijk de begroting aangepast worden om de rekening te doen kloppen. Oppositiepartijen Vooruit en MeMo gaan evenwel niet akkoord met het voorstel van de meerderheid. “Meer en meer mensen hebben het moeilijk, maar toch wordt er in deze moeilijke tijden niet bijkomend geïnvesteerd in armoedebestrijding, kinderopvang of onderwijs”, meent Tomas Sergooris van Vooruit.

“We zeggen al van bij het begin van deze legislatuur dat de gemeente keuzes moet maken, door de prangende financiële situatie meer dan ooit. Elk gezin moet de tering naar de nering zetten, maar de gemeente Mol doet dit niet en schuift de factuur naar de volgende generaties”, zegt Tomas Sergooris van Vooruit. “Ten opzichte van de vorige legislatuur verdubbelen de schulden van 35 tot 70 miljoen euro. Dat zien we heel duidelijk in de cijfers, die we kregen. Tijdens de vorige legislatuur werd er sterk ingezet om een lage schuldgraad te behalen, maar dat doet men nu teniet door de vele projecten die ze koste wat kost willen bouwen, zoals de renovatie van het oude gemeentehuis, de bouw van het nieuwe jeugdhuis,... Het swingt de pan uit.”

Volledig scherm Het oude gemeentehuis van Mol zal worden gerenoveerd tot een toeristische belevingscentrum met mooie trouwzaal. © Liese Demeulenaere

“En ondertussen komen er steeds meer steunaanvragen binnen. Meer en meer mensen hebben het moeilijk, maar toch wordt er in deze moeilijke tijden niet bijkomend geïnvesteerd in armoedebestrijding, kinderopvang of onderwijs. De scholen krijgen volgens het nieuwe voorstel van de meerderheid 5 procent minder van de werkingsmiddelen die Vlaanderen hen toebedeelt. Dat was 30 procent, nu nog maar 25. Maar onze leerkrachten schreeuwen ondertussen om hulp, want ze weten niet hoe ze de lege brooddozen op school kunnen bestrijden”, meent Sergooris.

Andere klemtonen

“Er wordt enorm veel geld uitgegeven aan consultants in de gemeente, 1,2 miljoen in 2022. Dat is evenveel als de stijging van het loonsbudget door de indexaties. Er werd dit jaar zelfs een half miljoen uit een pensioenfonds gehaald om de rekening te doen kloppen. Dat is geen goed beleid”, vervolgt Koen van Gompel van MeMo. “Terwijl er amper geïnvesteerd wordt in duurzame energie die de gemeente en de Mollenaar iets opbrengen op termijn, kiest men ervoor om dure studiebureaus woontorens van acht verdiepingen te laten intekenen in Mol Centrum. Begrijpe wie begrijpe kan.”

Beide oppositiepartijen zouden andere klemtonen leggen. “De gemeente schrapt nu wel de budgetten van de kerstmarkt en Mol Feest terwijl dit nog zaken zijn die mensen samenbrengen. Op de bouwprojecten wordt er niet bespaard, integendeel, die kosten nemen enorm toe. De gemeente moet kiezen wat ze nog wel en niet wil realiseren. En waar ze haar prioriteiten legt”, gaat hij verder. “Door de stijgende personeelsbudgetten dringen maatregelen zich op, dat is zeker. Maar het bestuur legt niet de juiste klemtonen. Op deze manier explodeert de schuld per inwoner en wordt er vooral geïnvesteerd in stenen in plaats van in mensen”, besluit Sergooris.

Theoretisch getal

De meerderheid blijft evenwel vastberaden achter haar voorstel staan. “In theorie klopt het dat de schuldgraad verdubbelt, maar in de praktijk is dat toch anders”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Die schulden worden op voorhand berekend op basis van alle projecten dat je wil realiseren. En dan is dat 70 miljoen. Maar sommige projecten kan je niet aanvatten. Dan kom je al snel bij een veel lager bedrag uit. De oppositie baseert zich dus op een theoretisch getal”, zegt hij. “Bovendien blijft onze schuldgraad binnen de Vlaamse vooropstellingen en ligt die in dezelfde marge als bij vergelijkbare gemeenten.”

Ook de beweringen over het pensioenfonds zouden niet kloppen, aldus de burgemeester. “Normaal spekken wij het pensioenfonds elke maand aan om reserve op te bouwen, maar het afgelopen jaar hebben we beslist om dat vijf maanden eventjes niet te doen. Op die manier konden we onze personeelskosten - die veel hoger uitvielen door de indexering - blijven betalen zonder extra schulden te maken”, legt Caeyers uit.

Volledig scherm Zo zal het nieuwe gebouw voor de Kinderclub in Rauw er uitzien © Gemeente Mol

Belangrijke stenen

De kritiek dat de vele bouwprojecten ten koste gaan van de sociale dienstverlening van de gemeente is volgens hem eveneens ongegrond. “We wonnen vorig jaar nog de kinderarmoedeprijs, we hebben niet bespaard op maatschappelijk personeel, we hebben fors geïnvesteerd in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang en Ten Hove, we ondersteunen de armoedewerking van M.I.N. Mol, Actie Min en Ons Huis waar we kunnen, er komt nu een maatschappelijk werker op de scholen langs om problemen vroegtijdig op te sporen, en ga zo maar door. Kortom, deze sectoren zijn maximaal gevrijwaard gebleven”, zegt hij. “Het klopt dat we veel bouwprojecten op de planning hebben staan. Maar veel daarvan zijn ook investeringen in de sociale sector, zoals de nieuwe en duurzame kinderclubs van Rauw en Sluis. Dat is investeren in stenen, ja. Maar wel belangrijke stenen, mijn inziens.”

