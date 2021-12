Nicolas (17) al meer dan een maand vermist

Nicolas is 1.8 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Hij heeft blond haar, dat is opgeschoren aan de zijkanten. Op het moment van de verdwijning droeg hij een grijs trainingspak van Nike.

Heeft u Nicolas gezien of weet u waar hij is? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 300 30 of met Child Focus op het nummer 116 000.