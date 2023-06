NET OPEN. Club Havana blaast Corbiestraat nieuw leven in: “Met latinomuziek én de populaire hits van nu”

Allereer­ste maatwerk­coa­ches studeren af bij CVO HIK: “Pittige opleiding, maar het was het meer dan waard”

Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook volwassenen worden dezer dagen in de bloemetjes gezet op proclamaties. Aan volwassenenonderwijs CVO HIK in de Jozef Calasanzstraat te Mol studeerden vrijdag tien fiere cursisten af met het diploma van maatwerkcoach. Ze zijn daarmee de allereersten die dat attest in handen houden, want de opleiding bestaat nergens anders in Vlaanderen. “De nood is nochtans hoog. In elk maatwerkbedrijf is men altijd op zoek naar goede coaches.”