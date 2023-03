Neem Mol-Centrum mee in handen: kom naar startmoment Veerkrachtige dorpen

Mol-Centrum is in volle evolutie. Hoe zit dat voor haar vele wijken? Wat zijn de noden en behoeften? En waar liggen de kansen? Deze en nog veel andere vragen komen aan bod in het traject ‘Veerkrachtig dorpen’, dat al liep in Gompel, Ginderbuiten en Heidehuizen.

“Het steeds meer stedelijk karakter van het Centrum brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. De gemeente gaat daarmee aan de slag. Samen met de inwoners tekenen we een toekomstvisie uit voor de wijken van Mol-Centrum”, zegt schepen voor Samenlevingsopbouw Lieve Heurckmans (CD&V). “Omdat het Centrum te groot is om in één geheel op te nemen in het project Veerkrachtige dorpen, organiseren we de komende 2,5 jaar participatiesessies in vier verschillende wijken. We pakken deze één voor één aan.”

“We maken voor elke wijk een visie op samen met de inwoners. Bedoeling: behouden wat goed is en aanpakken wat beter kan. Samen met inwoners, schoolkinderen, ondernemers,… zoeken we naar antwoorden. Deze dienen als input voor de opmaak van een wijkvisie waarmee we samen met inwoners de komende jaren aan de slag gaan”, legt Heurckmans uit. “Daarnaast starten we met een wijkteam: een enthousiaste groep mensen die een aanspreekpunt vormen voor andere inwoners en het gemeentebestuur rond thema’s die leven in de wijk.”

Startmomenten

De wijken die respectievelijk aan bod komen zijn Ginderbroek, Keirlandse Zillen, Rozenberg en Rondplein. Er wordt gewerkt met een stapsgewijze aanpak. Tijdens de startmomenten worden de noden van het Centrum in kaart gebracht. Deze eerste sessies gaan door op zaterdag 18 maart van 14 tot 17 uur in Baron van Eetveldeplein 2 en op dinsdag 21 maart van 9 tot 12 uur in de Kloosterstraat 1. Zowel het startmoment als de daaropvolgende wijksessies worden begeleid door ervaren medewerkers van de provincie Antwerpen, RURANT vzw en het gemeentebestuur. Geen tijd om langs te komen? Laat je stem dan online horen via het e-formulier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.