Natuurpunt voert uitgebreide beheerwerken uit voor vitaler Verkallenbos

Dessel/Mol Nieuw boek vertelt het unieke verhaal van Dessel, Mol en radioac­tief afval: “De burgerpar­ti­ci­pa­tie die hier tot stand is gekomen, kent wereldwijd z’n gelijke niet”

Al sinds de jaren 80 is men op zoek naar een geschikte bergingsplaats voor radioactief afval in ons land. In 2006 werd uiteindelijk beslist dat het laag- en middelactief kortlevend afval veilig en permanent opgeslagen zal worden in Dessel, mét de goedkeuring van de inwoners zelf dankzij een unieke burgerparticipatie. In zijn nieuwe boek ‘Het verhaal van een berging’ neemt Leo De Bock (63), extern consultant voor NIRAS, dat jarenlange en boeiende proces onder loep. “Wat ze hier gedaan hebben, kan model staan voor het oplossen van andere complexe problemen”, zegt de auteur.

12 januari