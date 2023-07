Na 4 jaar wachten: De Zigeunerfjeste strijken dit weekend weer neer in Sluis

Grote riolerings­wer­ken Sluis eindelijk volledig afgerond: “Alleen groenaan­leg moet nog gebeuren”

Na meer dan een jaar is het omvangrijke rioleringsproject in de Diepestraat, Hooibergen en Sint-Bernardusstraat in Sluis eindelijk volledig klaar, met uitzondering van de groenaanleg. Tijdens de werkzaamheden werd een gescheiden rioleringsstelsel gelegd en de volledige weginfrastructuur vernieuwd. De werken liepen flinke vertraging op door de asbestlaag die in het wegdek was aangetroffen.