Na 20 jaar valt het doek over De Gouverneur: "We wilden in schoonheid afsluiten”

Het horecaverhaal van Jan startte in 2002 met Het Bourgondisch Huis. “Ik was 25 jaar en had zin om te ondernemen. Mijn ouders zaten echter geen van beiden in het horecawereldje. Zij verklaarden mij zot”, lacht hij. “Maar ik zette toch door en het Bourgondisch Huis met onze brochetterie werd een gigantisch succes. In 2008 plaatsten we er nog een heel gebouw bij, dat we in 2009 openden onder de naam Tafeltijd.” Ondanks dat beide zaken het ontzettend goed deden, beslisten Jan en zijn vrouw Tine in 2018 toch om het eens over een andere boeg te gooien. En na enkele grondige verbouwingen werd Tafeltijd omgetoverd tot De Gouverneur, een trendy zaak met aandacht voor de fijnere keuken.