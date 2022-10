N-VA Mol schenkt voor 1.200 euro materiaal aan JAC: “Toen ik zelf in jeugdzorg zat, heb ik organisaties als het JAC gemist”

Kris Geldof, bestuurslid bij N-VA Mol, weet maar al te goed hoe zwaar jongeren het kunnen hebben. Hij was amper twee dagen oud toen hij naar het klooster werd gebracht. Hij had geen ouders om voor hem te zorgen. “Ik heb mijn hele jeugd in de jeugdzorg doorgebracht, deels bij pleegzinnen en deels in weeshuizen”, vertel hij. “Toen ik vier jaar was, was ik al bij 18 pleeggezinnen geweest. Van mijn vier jaar tot mijn veertiende bleef ik dan weer bij een en hetzelfde pleeggezin. En tot mijn achttiende passeerde ik nog langs zeven weeshuizen. Toch ben ik daar niet slecht uitgekomen, ik ben een keikop. (lacht) Maar eigenlijk is dat uitzonderlijk, want slechts 10 procent van de jongeren in de jeugdzorg hebben de kans om iets te maken van hun leven.”

JAC

Daarom zet Kris zich nu zo veel mogelijk in voor het welzijn van jongeren. “Er wordt nog altijd veel te weinig gedaan. Als er iets is dat ik in mijn leven betekend wil hebben, dan is het wel dat ik de jeugdzorg verbeterd heb. Er is al veel veranderd, maar er is zeker nog veel werk aan de winkel”, zegt Kris. Wanneer N-VA Mol weer de koppen bij elkaar stak om hun goede doelen van dit jaar te bepalen, stelde Kris als bestuurslid daarom voor om eens te kiezen voor het JAC, een organisatie die hulp biedt aan jongeren tussen 12 en 25 jaar. Ze geven jongeren niet alleen advies, maar ook een luisterend oor. Indien nodig wijzen de werknemers hen ook in alle discretie door naar de juiste instanties.

Volledig scherm Kris Geldof van N-VA Mol weet maar al te goed hoe zwaar jongeren het kunnen hebben. © N-VA Mol

“Vanuit mijn eigen niet zo eenvoudige jeugdsituatie weet ik dat jongere zijn niet altijd gemakkelijk is. Soms vind je zelf een weg doorheen je problemen, maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En dat is niet erg, je hebt daar recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp”, meent Kris. “En jongeren kunnen met praktisch al hun problemen terecht bij het JAC. Ze leveren fantastisch werk en kunnen onze aandacht zeker gebruiken. Elke jongere zou moeten weten waar het JAC voor staat en dat ze met bijna elke vraag bij hen terecht kunnen. Onze steun zit dus niet alleen in het financiële, maar vooral in publiciteit. Nu zit het JAC van Mol nog op de Markt, maar in de toekomst verhuizen ze naar de welzijnssite Ten Hove. Ik hoop dat jongeren hen ook daar blijven vinden en weten dat zij daar altijd terecht kunnen. Toen ik jong was, bestond er nog niet zoiets als het JAC. Ik heb dat enorm gemist”, zegt hij.

Gespreksmethodieken

Uiteindelijk voorzag N-VA Mol maar liefst 1.200 euro van hun werkingsbudget om het JAC te steunen. Met het geld werd materiaal voor verschillende gespreksmethodieken gekocht. “We hebben de medewerkers van het JAC gevraagd een lijstje te maken van de materialen die ze konden gebruiken. Dat waren onder meer boeken, vingervallen, puzzels etc. De materialen zijn tools die jongeren helpen om linken te leggen, zich open te stellen en ook zelf vragen te stellen. Een vingerval leert hen bijvoorbeeld dat je een probleem beter oplost door rustig te blijven in plaats van over te gaan op geweld”, legt Kris uit.

Bij het JAC zijn ze uiteraard verheugd met de nieuwe materialen. “Het is een mooie steun voor onze organisatie”, zegt Christine Vanmeert van JAC Mol. “De vraag van de jongeren is altijd onze eerste zorg. Je kan bij het JAC terecht met elke vraag. Het is de bedoeling om jongeren die het moeilijk hebben de steun te bieden om zelf terug verder te kunnen. In een aantal gesprekken komen we samen al een hele stap vooruit. Als je daarna nog hulp wil, is een verdere begeleiding mogelijk. De methodieken die we hebben gekregen om met de jongeren in gesprek te gaan kunnen ons hier zeker bij helpen. Iets wat je kan ervaren of iets wat je ziet blijft beter hangen dan een simpel advies.”

Hulp nodig?

Het JAC is er voor alle jongeren tussen 12 en 25 jaar. Je kan er terecht voor informatie, advies of voor een rustig gesprek. Je vindt het JAC op Markt 54 te Mol en kan hen bereiken via jac@cawdekempen.be of 014 14 04 04 of via insta jac_mol.

