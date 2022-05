N-VA Mol schenkt 1.250 aan Actie MIN

N-VA Mol schenkt elk jaar een mooi bedrag aan een goed doel. Dit keer is Actie Min Mol aan de beurt. “Het zijn moeilijk jaren voor mensen die het niet zo breed hebben’, zegt Jan Van Dael, voorzitter van N-VA Mol. “Actie MIN Mol probeert voor de mensen in armoede in onze regio mee naar oplossingen te zoeken of hen door te verwijzen naar de instanties die hen verder kunnen helpen. We willen deze organisatie met dit kleine gebaar helpen.” Actie Min Mol is uiteraard blij met de financiële steun. “Wekelijks helpen we zo’n 250 gezinnen uit Mol, Balen en Dessel. Het is onze betrachting om deze gezinnen uit de armoede te halen. Reeds 1100 families hoeven niet langer op onze hulp te rekenen. De centen zullen dus zeker goed worden besteed”, zegt Annelies van Riet, bestuurslid van Actie MIN Mol.