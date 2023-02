Muziektheater Amira en Rik Van Braband slepen Molse cultuurprijzen in de wacht

“Met de cultuurprijzen belonen we artiesten of organisatoren, individueel of in groep, die in onze gemeente iets bijzonders presteerden op cultureel vlak. Iedereen kon kandidaturen indienen en achteraf stemmen op zijn of haar favoriet”, legt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren (N-VA) uit. De Cultuurprijs beloont een culturele activiteit of een culturele persoon of groep die tussen 2020 en 2022 opvielen door hun inzet, creativiteit, uitstraling, samenwerking, originaliteit, publieksbereik, etc. De Culturele Carrièreprijs gaat naar een persoon of groep die zich gedurende een langere periode uitzonderlijk verdienstelijk maakte op cultureel vlak.