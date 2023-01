Motorrijder zwaargewond bij ongeval op Turnhoutsebaan

Mol Haal je innerlijke ijsbeer naar boven voor de nieuwjaars­duik bij Vita Den Uyt

Zwembad Vita Den Uyt organiseert op zondag 15 januari van 11 tot 16 uur een nieuwjaarsduik. Iedereen — van ijsberen tot koukleumen — is welkom voor een gratis duik in het buitenbad. Omkleden doe je in de kleedkamers aan het buitenbad. Na je duik kan je opwarmen en douchen in het binnenbad. Zelf geen zin in een frisse plons? Je kan ook gewoon de zwemmers aanmoedigen of gezellig iets eten en drinken.

