Motorrijder gewond bij ongeval op Molderdijk

Mol Meer dan 2.700 bezoekers komen dit weekend langs bij nucleaire onderzoeks­cen­trum SCK CEN: “We komen op plaatsen waar we anders nooit mogen komen”

Voor de eerste keer in tien jaar tijd konden buitenstaanders het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol nog eens bezoeken. In het kader van de zeventigste verjaardag zwierde SCK CEN de poorten open voor het grote publiek. Meer dan 2.700 nieuwsgierigen schreven zich (verplicht) op voorhand in.

12 juni