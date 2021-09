‘Moordzaak zonder lijk’: lichaam nu toch geïdentificeerd dankzij DNA van Marokkaanse familie. Dader al in 2016 veroordeeld tot 25 jaar cel

Kempen Onze weekend­tips voor de Kempen: een escapewan­de­ling, een unieke planten­tuin of de sportieve toer op met een triatlon

17 september De zomer is stilaan voorbij. Het schooljaar weer begonnen, maar in het weekend maken we toch nog altijd graag wat tijd vrij om ergens naar toe te gaan. Wij maken een kleine selectie met enkele mogelijkheden om alleen, samen met vrienden of met het gezin op uitstap te gaan. Van een triatlon deels voor het goede doel, tot de Dag van de Landbouw of de provinciale veldritkampioenschappen. Of wat dacht u van een unieke plantentuin of een ‘escapewandeling’.