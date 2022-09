"Mooiste wijk van België" Egelsvennen ondergaat duurzame renovatie

MolDe sociale woonwijk Egelsvennen in Achterbos ondergaat de komende jaren een grondig renovatieproject. De wijk, die in 1973 nog verkozen werd tot “de mooiste van ons land”, is namelijk sterk verouderd. De woningen worden nu volledig vernieuwd en uitgerust met moderne materialen en technieken zonder dat ze hun erfgoedwaarde verliezen. “We willen anticiperen op de uitdagingen van de toekomst”, zegt Erik Schoofs, directeur Molse Bouwmaatschappij.

De woningen en de open ruimte van Engelsvennen werden zo’n 50 jaar geleden als één geheel ontworpen. Dankzij de modernistische architectuur, prachtige dennenbomen, autoluwe straten en centrale antenne was het hier eind jaren 60 en begin jaren 70 erg mooi en modern wonen. In 1973 werd de wijk zelfs uitgeroepen tot de “mooiste van ons land”. Na al die jaren heeft de wijk nog steeds zijn charme, maar de grandeur van weleer is helaas wat verdwenen. Om de wijk op te waarderen en voor te bereiden op de toekomst werd een groot traject op touw gezet om de huizen in de 21ste eeuw te brengen.

Volledig scherm Burgemeester Wim Caeyers, Edith Wouters van AR-TUR en Erik Schoofs van de Molse Bouwmaatschappij aan de modelwoning. © Liese Demeulenaere

Maar dat blijkt toch een complexe oefening. “Egelsvennen vormt één van de mooiste voorbeelden van een ‘tapijtwijk’ zoals er in de Kempen ook de Keirlandse Zillen in Mol en de Parkwijk in Turnhout zijn. De wijk is daarom vastgesteld als bouwkundig erfgoed, maar geniet geen verdere bescherming”, vertelt schepen voor Sociaal Woonbeleid Lotte Vreys. “Deze erfgoedwaarde moet behouden blijven en verzoend worden met een grondige verduurzaming om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Tegen 2050 moet elke woning klimaatneutraal zijn”, zegt ze. “Daarnaast liggen er kansen om uitdagingen zoals de renovatie van de omgevingsaanleg en een collectieve aanpak van water- en energiehuishouding te realiseren. Ook het samenleven in de wijk kan hierdoor een nieuwe stimulans krijgen.”

Wijkmotor

Om de kwesties van energie, renovatie, erfgoed en samenleven allemaal tegelijkertijd aan te pakken, is er nu een uniek masterplan uitgewerkt, een pilootproject genaamd ‘Wijkmotor’. Het project is een samenwerking van onder andere de Molse Bouwmaatschappij, AR-TUR platform voor architectuur en ruimte, Stuifzand en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en gemeente Mol en hoopt een voorbeeld te zijn voor de renovatie van gelijkaardige woonwijken in Vlaanderen. Maar hoe werkt die zogenaamde ‘Wijkmotor’? “We willen de bewoners van de wijk zelf zo veel mogelijk betrekken in het verhaal. Want wie kan een wijk beter maken dan de mensen die er wonen”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

Volledig scherm Burgemeester Wim Caeyers mocht de modelwoning officieel openen. © Gemeente Mol

“Het is een project waarbij veel neuzen in dezelfde richting moeten wijzen. Ondertussen zijn 61 van de 155 sociale woningen verkocht en in private eigendom. Doordat de Molse Bouwmaatschappij niet meer alle woningen beheert, is een traditionele renovatie dus niet mogelijk. Daarom stimuleren we de huidige private eigenaars om hun woning ook deels of volledig te renoveren zodat de hele wijk in een nieuw jasje komt”, zegt hij. “Door al van bij het begin deze bewoners, maar ook de sociale huurders, te betrekken bij het project en inspraak te geven, is dit een eerste stap naar hechter samenleven in de wijk.”

Modelwoning

Eén woning is nu al grondig gerenoveerd aan de binnen- en buitenkant, in samenwerking met de KU Leuven. De modelwoning biedt een duidelijk beeld hoe de wijk energetisch gerenoveerd kan worden zonder de erfgoedwaarde te verliezen. “Zo is de buitengevel geïsoleerd met behoud van de typische baksteenarchitectuur met betonband en zijn alle ramen vervangen in de originele donkergroene kleur. De woningindeling is verbeterd om bewoners grotere ruimtes en meer comfort te geven. Via deze proefrenovatie kwam ook aan het licht dat een grondigere renovatie, zoals de vervanging van leidingen, nodig zal zijn”, zegt Erik Schoofs, directeur Molse Bouwmaatschappij. De modelwoning werd dinsdag 27 september officieel geopend. Bewoners van de wijk waren alvast talrijk aanwezig om een blik in de toekomst te werpen. De wijkrenovatie zelf zal wellicht in 2024 van start gaan.

Volledig scherm De eerste gerenoveerde woning zal model staan voor de rest van de wijk. © Gemeente Mol

Volledig scherm Erik Schoofs bij de plannen van de renovatie van de modelwoning. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De eerste gerenoveerde woning zal model staan voor de rest van de wijk. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Erik Schoofs en burgemeester Wim Caeyers leiden ons rond in de modelwoning. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De bewoners van de wijk waren talrijk aanwezig om de modelwoning te bezichtigen. © Liese Demeulenaere

