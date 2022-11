‘Molse Tijdingen' viert 30ste editie met extra oplage van ongeziene foto’s uit 19de eeuw: “Een unieke blik in het verleden”

‘Molse Tijdingen’ is al drie decennia lang het jaarproject van de vrijwilligers van de Molse kamer voor Heemkunde. Zij kiezen zelf een of meerdere onderwerpen uit de lokale geschiedenis, gaan op onderzoek en schrijven hun bevindingen neer in indrukwekkende artikels die nadien gebundeld worden tot een lijvig boek. En elk jaar opnieuw spreekt ‘Molse tijdingen’ weer tot de verbeelding. Zo heet het openingsverhaal van deze dertigste editie ‘Petrol in Mol’. “Jawel, in 1935 was men er rotsvast van overtuigd dat er olie in de Molse bodem te vinden was. In Ginderbuiten werd een boortoren gebouwd van maar liefst 50 meter hoog, toen de hoogste in de wereld”, vertelt eindredacteur Rudy Nuyts.

Archiefbeeld van het Heilig Hartbeeld in het centrum van Mol.

Maar waar kwam dat zotte idee vandaan? “Een Amerikaanse studie uit 1934 zag groot potentieel voor het zwarte goud in de Kempense bodem, en specifiek in Mol. Wanneer dat op een congres in Parijs in 1935 werd verkondigd, was een rijke zakenman meteen enthousiast. Hij zette zowaar 5 miljoen Belgische frank opzij voor een proefboring”, vult Stijn Geys, bestuurslid van de Molse Kamer voor Heemkunde, aan. “Ze boorden tot wel 2.034 meter diepte, maar er werd nooit olie gevonden. In 1937 werd het project in Mol gestaakt. Daarna deed men nog een laatste poging in Meerhout met het resterende budget. Helaas, ook daar leverde de boring niets op.” De Molse boortoren is inmiddels allang verdwenen. De enige aanwijzing dat hij er ooit stond, is een klein stompje beton ergens in de bossen van Ginderbuiten.

Kroegbezoeken

Maar de dertigste editie van ‘Molse Tijdingen’ heeft nog veel meer bijzondere verhalen te bieden, zoals de oorsprong van de Heilig Hartdevotie in Mol, een blik op de Boekenbeurs in 1946 en de biografie van Frans Van Deursen, oud-pastoor van Achterbos en stichter van M.I.N. Mol vzw. Tussen de artikels door word je getrakteerd op cursiefjes van de hand van Bert Nuyts, vader van Marina Nuyts van het Jakob Smitsmuseum. “Het zijn cursiefjes over kroegbezoeken die bol staan van de droge humor. (lacht) En toch is dat historisch belangrijk, want veel Molse cafés zijn inmiddels verdwenen. De tekstjes gunnen ons een blik in het caféleven van toen”, zegt Rudy.

Eerste fototoestel

Daarnaast gaat de jubileumeditie gepaard met een extra boekje met ongeziene foto’s uit de late 19de en vroege 20ste eeuw. “De foto’s werden gemaakt door George Cools, de rijkste man van Mol in die tijd. Toen zijn beide ouders stierven in 1892 bleef hij als enige erfgenaam achter. Hij erfde talrijke gronden in de gemeente en riep alle mensen die nog schulden hadden aan zijn vader op om zich te melden met een zoekertje in de krant. Bijgevolg was hij steenrijk. Hij woonde in het grootste huis op de Markt, reed als een van de eerste Mollenaars rond met een fiets en was de trotse bezitter van een van de eerste auto’s in de gemeente. Hij had zelfs de eerste tandem in heel Mol”, vertelt Stijn. “Eigenlijk was hij zo rijk, dat hij niet wist wat hij moest aanvangen met zijn geld. (lacht) Zo ging hij op reis naar Frankrijk en zelfs Spanje, daar konden gewone mensen alleen maar van dromen.”

George Cools (links) op zijn wagen op de Markt.

Kortom, meneer Cools was enorm welgesteld en ging mee met zijn tijd. Naast alle moderne vervoersmiddelen had hij namelijk ook een camera, waarschijnlijk ook weer een van de eerste in Mol. “We wisten al lang dat hij een fototoestel had, maar zijn foto’s werden nooit gevonden... tot enkele maanden geleden. Plots dook er een fotoalbum op in Geel. Zijn authentieke foto’s van rond het jaar 1900 werden er verkocht op een rommelmarkt”, vertelt hij. “George Cools maakte de foto’s grotendeels zelf, maar soms is hij ook zelf in beeld gebracht. De beelden geven ons een unieke blik in het Mol van toen. Voor ons dertigste jubileum wilden we onze lezers dan ook trakteren op een gratis fotoboek met deze fantastische beelden. De extra oplage telt 34 pagina’s en geeft naast een vijftiental foto’s ook een woordje uitleg.”

De tandem van George Cools.

Bestellen

Benieuwd geworden naar de bijzondere verhalen in de ‘Molse Tijdingen’ en de foto’s van ‘de rijkste man van Mol’? Het boek is nog in voorverkoop aan de prijs van 18 euro tot 28 november. Daarna kost het boek 20 euro. Bestellen kan door het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van ‘Molse Tijdingen’ BE72 8601 1149 5216. Het boek kan vanaf 29 november afgehaald worden op de dienst Erfgoed in het gemeentehuis.

