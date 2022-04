Molse socialisten vieren Dag van de Arbeid met optocht en livemuziek

“We starten de dag met een 1 mei-ontbijt in de Lichtstoetstraat. Om 11 uur nemen Hannes Anaf van Vooruit, Iris Baetens van ABVV en Vicky Bastiaenssen van de Voorzorg het woord. Daarna trekken we met de harmonie op kop en let vlag en wimpel door Mol”, legt Sergooris uit. “Vanaf 12.30 uur starten de livebands op ons podium in de Lichtstoetstraat. Met bands als The Attic, Music Machine, Drive Stream en Sons of Murphy belooft het een gezellige namiddag te worden. Er is ook een springkasteel, een circusworkshop en een clown. Dus het wordt ook fijn voor de kinderen.”

Het zal in ieder geval een blij weerzien worden. “De afgelopen twee jaar speelden we nog de internationale in een vrijwel lege straat en zorgden we voor een ontbijt dat we aan huis brachten bij onze leden en sympathisanten. Nu willen we elkaar terug zien, eens vastpakken en samen genieten van een goede babbel, goede muziek en enkele pintjes”, klinkt het enthousiast bij Sergooris. “Dat geeft ons weer genoeg energie om er zowel in Mol als in de Kempen er terug een jaar tegenaan te gaan en te blijven strijden voor meer koopkracht, betaalbare facturen en betere werk- en leefomstandigheden. Want dat is het DNA van onze beweging, daar doen we het voor”, besluit hij.