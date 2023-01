Molse senioren vieren opnieuw samen valentijn

“‘Ik hou van jou.’ Zo gewoon, zo deugddoend als iemand het oprecht tegen je zegt. Valentijnsdag is een dag waarop ‘gaarne zien’ extra aandacht krijgt. Daarom nodigen we alle 75-plussers en rolstoelvaste en/of zwaar zorgbehoevende 65-plussers die in onze gemeente wonen uit voor onze jaarlijkse vriendenmaaltijd. Ook mensen met dementie zijn van harte welkom”, zegt schepen voor Senioren Lotte Vreys. “Wij zorgen voor lekker eten, een geweldig optreden van The Jackets en gelegenheid om te dansen, te zingen en samen te babbelen over vroeger, over nu en over graag gezien worden. We bieden onze senioren een warm moment met leeftijdsgenoten, en wie weet wel een oud lief!"