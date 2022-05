Molse schilder Jakob Smits krijgt plekje in volgende Het Kunstuur in Mechelen

Mol Lotgenoten­groep helpt nabestaan­den van zelfdoding

Iemand verliezen door zelfdoding is erg pijnlijk en moeilijk te plaatsen. Praten met lotgenoten kan helpen in het verwerkingsproces en een helend effect hebben. In het verleden werd reeds een ‘Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding’ opgericht in Turnhout. Nu is er ook een groep in opstart in Mol.

