Molse Poëzieprijs voor de Jeugd is aan 30ste editie toe

MolJongeren die in Mol wonen of er naar school gaan, kunnen nog tot 8 februari een gedicht indienen voor de Molse Poëziewedstrijd, die dit jaar alweer voor de dertigste keer plaatsvindt. Om die reden is ook gouverneur Cathy Berx uitgenodigd op de prijsuitreiking.

De vereniging Molse Poëzie organiseert haar succesvolle wedstrijd nu al voor de dertigste keer in samenwerking met het Mols Poëzieatelier, ditmaal met de Europese School als gastschool en met logistieke steun van de Molse scholen, bib en Jeugddienst. Net als elk jaar mogen nu ook weer alle 9- tot 18-jarigen die in Mol wonen of in de gemeente schoollopen, met een eigen gedicht meedingen naar de prijzenpot van maar liefst 1.000 euro. “Men mag één zelfgeschreven gedicht indienen volgens de voorwaarden van het reglement. Dit reglement wordt in alle Molse scholen verspreid op papier aan alle leerlingen van de 2de en 3de graad van het lager onderwijs en digitaal aan alle leerlingen van het secundair onderwijs”, zegt Rob Philipsen, voorzitter van FV Molse Poëzie.

Molse jongeren die buiten Mol les volgen, kunnen dan weer een reglement ophalen vanaf 11 januari in de Molse centrale bib en op de Jeugddienst. Alle gedichten moeten binnenkomen op de Jeugddienst of de zaalwachter in de Rode-Kruislaan 20, ten laatste op 8 februari. De gedichten worden vervolgens deskundig beoordeeld door een onafhankelijke jury van vijf dichters uit het Mols Poëzieatelier. Per graad kunnen gemiddeld zes prijzen worden toegekend tijdens de openbare prijsuitreiking.

Prijsuitreiking

Die vindt dit jaar plaats op zondag 26 maart om 15 uur in de kantine van de Europese School, in belangrijk gezelschap. “De prijzen worden uitgereikt door Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen en Hans De Groof, schepen van jeugd van Mol”, zegt Rob. “Leerlingen van de gastschool ondertussen verzorgen de muzikale animatie. Alle deelnemers en alle geïnteresseerden ontvangen gratis een poëziebundel met daarin de winnende gedichten. Alle genomineerden ontvangen een cadeaubon van 20 of 30 euro en de winnaars van een eerste prijs krijgen hier bovenop van Maxevent een draagtas met hun eigen gedicht erop.” Als dat geen reden is om in je pen te kruipen!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.