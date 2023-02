Molse DJ Stinus neemt populaire kinderdisco Zwanzibar over: “Kinderen laten feesten zonder remmen, hoe zalig is dat”

Biblio­theek wordt klaarge­stoomd voor herinrich­ting met eigen cultuurba­lie

Vanaf donderdag 9 maart vind je in de bibliotheek de gloednieuwe cultuurbalie. Je kan er dan terecht voor tickets voor Cultuurcentrum Mol, je lidmaatschap van de bib, algemene culturele informatie, inschrijvingen voor een activiteit en nog veel meer. “Op termijn willen we de cultuurbalie verder uitbouwen in onze bibliotheek. Hiervoor staat in het najaar een heuse herinrichting op het programma”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren (N-VA).