Molse delegatie gaat op werkbezoek in zusterstad Santo Tomás in Nicaragua

Derde filiaal van Café Beauté opent de deuren in Mol: “Iedereen is hier welkom om zich te laten verwennen, óók mannen en jongeren”

Na Hasselt en Knokke-Heist vind je voortaan ook in Mol een filiaal van het populaire Café Beauté van de Limburgse beautyonderneemster Caroline Rigo. De nieuwe zaak in ‘Het Klein Huis’ in de Statiestraat werd zaterdag officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Wim Caeyers (CD&V) en schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V). “Café Beauté is een mooi, uniek belevingsconcept waar verzorging en lekker eten samenkomt. Een totaalbeleving van verwennerij, dus.”